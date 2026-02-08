马斯克警告若没AI和机器人 美国1000%走向破产 称Optimus是「无限印钞机」

Tesla行政总裁马斯克上周在一场Podcast访谈节目中警告，若没有人工智能（AI）和机器人技术，美国1000%会走向破产及衰落，并明言有关技术是「唯一能够解决国家债务问题的办法」。此外，马斯克将Tesla人形机器人「Optimus」形容为「无限印钞机」，更认为机器人可实现低成本自我制造，并带来经济规模扩张。

称美国国债正疯狂激增

综合媒体报道，马斯克指美国目前38.5万亿美元债务的利息支出，每年约达万亿美元，甚至已超过美国军费预算，认为「若没有AI与机器人技术，我们就真的彻底完了，因为美国国债正疯狂激增」。

当被问到AI与机器人技术能够推动经济增长及减轻债务负担时，为何在担任政府效率部（DOGE）负责人期间要大力削减开支，马斯克则回应指担心政府存在浪费与欺诈行为。谈到在DOGE工作经历时，马斯克表示原本希望能够减缓美国难以为继的财政趋势，并为AI和机器人技术拉动经济增长争取更多时间。

事实上，马斯克去年11月曾发表类似言论，指大规模部署AI和机器人技术是解决美国债务危机的唯一途径，但他也提醒，这些技术带来的商品和服务产出增长，可能会引发严重通缩。

太空3年内成部署AI热点

对于AI未来发展，马斯克指未来3年内太空将成为部署AI（包括数据中心等）最具经济性地点，因在地面扩大电力规模，比在太空扩大更困难，而太空中太阳能板的效率大约是地面5倍，且不需要电池，亦毋须应对昼夜​​循环、天气变化及大气层等影响。

他认为，未来每年从地球发射卫星产生1太瓦的太空算力是可行的，而这一数字是目前美国总耗电量的2倍。他又透露，计划透过旗下SpaceX正在准备每年进行1万次发射、甚至2万至3万次发射，目标5年后其太空算力将超过全球总和。

「数位人类」将远超人类

马斯克相信，AI将成为人类社会中不可忽视的力量，未来「模拟数位人类」将远超人类数量，而人类将难以直接控制远超自身的AI，某个时刻人类智能将只占所有智能的1%以下，所以「设想用任何方法维持对其控制都是愚蠢」，当务之急则是确保其价值观与人类文明的延续目标一致。 因此，马斯克另一旗下公司xAI的使命是将意识延续至未来，将智慧传承至未来，他认为这一目标最有可能为人类缔造一个美好未来，也是他能想到的最佳方向。

他强调，不应训练AI追求「政治正确」，而应坚持事实，否则可能导致系统出现欺骗性行为，并预测2026年内可能实现AI对人类能力的全面数位化模拟，彻底改变许多产业。

机器人可低成本自我制造

机器人技术方面，马斯克更将Tesla旗下人形机器人「Optimus」形容为「无限印钞机」，未来发展靠3样呈指数级增长的技术，彼此间还会形成递回式的相互增益，包括数字智能、AI晶片和机电操控的灵巧度，并认为机器人未来可实现低成本自我制造，带来经济规模扩张。

此外，为了支撑算力与机器人计划，未来可能涉足自建晶圆厂「TeraFab」及核心能源设备制造，以解决产能瓶颈。

中国在矿产精炼等占主导

马斯克谈到Optimus与中国人形机器人的比较，认为Optimus拥有高度智能，且机电操控灵巧度将与人类持平，但宇树科技的机器人并不具备这样的能力。不过，他指中国是制造业强国，中国汽车以至绝大多数制造品会形成一波海量的出口潮，而且中国在基础矿产精炼等方面占据绝对主导地位，「大概是世界其他地区总和的两倍」，所以任何特定产品都将含有中国元素。

他更认为，Optimus是美国维持制造业竞争力的唯一希望，如果在美国没有突破性创新的情况下，中国未来几年将完全主导AI、电动车制造和机器人制造。

