OpenAI首款硬件据报今年推 类似AirPods 受累记忆体短缺要「降格」

科技知名爆料人Smart Pikachu周六（7日）在社交平台X发文透露，OpenAI内部代号为「Sweetpea」的首款硬件，已命名为「Dime」，是一款类似苹果AirPods的耳机产品，并预计今年推出。帖文提到，OpenAI原本计划打造一款「类手机」的耳机设备，但因记忆体晶片供应短缺，导致组件价格飙升，因而推迟了有关开发。

原计划具独立算力 媲美手机

该产品原本的技术蓝图极具颠覆性，搭载三星2nm制程的Exynos晶片，赋予耳机媲美智能手机的独立计算能力，以实现复杂的AI处理，但因存储组件价格持续高企，导致高规格晶片方案的BOM成本失控，最终令OpenAI妥协，将「Dime」的第一代产品退回至「简单耳机」的形态。

另有报道指出，OpenAI可能于今年9月正式发售这款名为「Dime」的产品，可能由富士康在越南生产，并计划在第一年实现4,000万至5,000万部的销量。

此外，OpenAI还在研发一项代号为「Gumdrop」的第二款消费级设备，形态类似于笔或苹果iPod Shuffle，采用无屏幕设计，主打环境感知与交互，核心功能包括通过摄像头和Microphone实现情境感知、运行本地订制AI模型，并辅以云端算力支持；支持将手写笔记即时转化为文本并上传至ChatGPT；以及具备类似智能手机的通信能力。