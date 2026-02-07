Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苹果传开放CarPlay语音AI助手 或可用ChatGPT、Gemini等

商业创科
更新时间：14:44 2026-02-07 HKT
发布时间：14:44 2026-02-07 HKT

彭博引述知情人士报道，苹果公司正准备允许其他公司的语音控制AI应用程式在CarPlay车用系统上使用。CarPlay过去仅允许使用苹果自家的Siri助手作为语音控制选项，今次开放意味用户将可通过CarPlay使用其他公司，如OpenAI、Anthropic及Google等的AI聊天机械人进行提问。

知情人士透露，该公司正致力于未来几个月内在CarPlay中支援这些应用程式。今次策略改变，意味驾驶者无需将手从方向盘上移开，就可以向其他公司的AI聊天机械人，如ChatGPT或Gemini询问餐厅推荐。苹果用户数月来一直呼吁推出这项功能，但目前尚无法保证外部开发者会否跟进并利用这项功能。
 

