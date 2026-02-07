Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄仁勋称AI资本开支扩张「合理并可持续」 英伟达股价大升近8%

商业创科
更新时间：11:38 2026-02-07 HKT
发布时间：11:38 2026-02-07 HKT

英伟达行政总裁黄仁勋表示，科技巨头的巨额AI支出是合理且可持续的。他周五接受CNBC访问时表示，人工智能基础设施的建设将持续7到8年，并称对人工智能的需求「高得惊人」。黄仁勋表示，人工智能已经变得有用，而且能力非常强，「它的采用率已经变得非常高。」对于「客户是否在数据中心上过度支出」的担忧时，他认为这支出水平是适当且可持续的。

若客户有更多数据中心表现更好

全球多家最大的科技公司——包括亚马逊、Alphabet旗下的Google、Meta以及微软，最近业绩均公布了庞大的资本开支计划。这些支出中的很大一部分将流向英伟达。

英伟达生产数据中心处理器，用于开发和运行人工智能模型。黄仁勋认为，人工智能已经在为采用者带来回报，如果这些客户拥有更多数据中心，他们的表现还会更好。

Anthropic和OpenAI正创造可观收入

黄仁勋表示，他并不担心科技行业会增加过多产能。他说，与互联网第一次建设浪潮不同，如今并没有基础设施被闲置。像Anthropic和OpenAI这样的公司正在创造可观的收入。

英伟达股价周五升近8%，市值增加超过3000亿美元。此前在软件股和科技股大跌的背景下，该公司连续5个交易日下跌，市值蒸发大约5000亿美元。

相关文章：道指首破5万点大关 「经济及盈利前景仍佳」 分析：软件及AI泡沬疑虑未消失

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
17小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
12小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
23小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
23小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
5小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
18小时前