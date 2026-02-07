黄仁勋称AI资本开支扩张「合理并可持续」 英伟达股价大升近8%

英伟达行政总裁黄仁勋表示，科技巨头的巨额AI支出是合理且可持续的。他周五接受CNBC访问时表示，人工智能基础设施的建设将持续7到8年，并称对人工智能的需求「高得惊人」。黄仁勋表示，人工智能已经变得有用，而且能力非常强，「它的采用率已经变得非常高。」对于「客户是否在数据中心上过度支出」的担忧时，他认为这支出水平是适当且可持续的。

若客户有更多数据中心表现更好

全球多家最大的科技公司——包括亚马逊、Alphabet旗下的Google、Meta以及微软，最近业绩均公布了庞大的资本开支计划。这些支出中的很大一部分将流向英伟达。

英伟达生产数据中心处理器，用于开发和运行人工智能模型。黄仁勋认为，人工智能已经在为采用者带来回报，如果这些客户拥有更多数据中心，他们的表现还会更好。

Anthropic和OpenAI正创造可观收入

黄仁勋表示，他并不担心科技行业会增加过多产能。他说，与互联网第一次建设浪潮不同，如今并没有基础设施被闲置。像Anthropic和OpenAI这样的公司正在创造可观的收入。

英伟达股价周五升近8%，市值增加超过3000亿美元。此前在软件股和科技股大跌的背景下，该公司连续5个交易日下跌，市值蒸发大约5000亿美元。

相关文章：道指首破5万点大关 「经济及盈利前景仍佳」 分析：软件及AI泡沬疑虑未消失