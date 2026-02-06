老虎证券料2026年市场机遇与挑战并存 AI产业链的纵深发展是关键
老虎证券首次举办「百万美金俱乐部」新春私享晚宴，并深度剖析2026年环球市场新格局。该券商预计AI产业链的纵深发展、利率敏感性资产的表现，以及特定新兴市场的结构性机会，将是捕获超额回报的
关键。
2026年市场机遇与挑战并存
老虎证券（香港）资管首席投资官陈庆炜表示，2026年市场机遇与挑战并存，在宏观政策转向与科技创新加速的双重驱动下，投资者需具备全球视野与灵活的风险管理能力。他预计，AI产业链的纵深发展、利率敏感性资产的表现，以及特定新兴市场的结构性机会，将是捕获超额回报的关键，同时精准把握市场节奏，将是穿越周期的不二法门。
真正的价值更在于构建共创价值的投资者社群
另外当日还是首届「老虎证券百万美金俱乐部的新春私享晚宴，该活动汇聚了该公司数十位实现百万美元级别年度投资收益的顶尖客户。老虎国际集团首席财务官及老虎证券行政总裁曾庆飞表示，深信真正的价值不仅在于提供卓越的交易工具，更在于构建一个能启发思想、共创价值的投资者社群。『百万美金俱乐部』的成立，正是公司对此承诺的体现，期望透过这个平台，让最顶尖的投资者们互相交流，共同成长。
