内地推「终身门票」抢客 四川景点318元可玩一世 当地结婚更享终身免票 「每月可带来2000万元收入」

四川甘孜文旅近日推出破格营销，宣布海螺沟、稻城亚丁等14个景区发售「终身门票」，男士付318元（人民币，下同）、女士317元即可永久无限次游览，引发热议。这类「一次承诺，长期关系」的营销策略在内地渐成风潮，新疆赛里木湖等地亦通过「婚姻登记+终身免票」模式，成功撬动情感消费与旅游收入。专家预言，在旅游存量竞争与政策推动下，此类精准免票手法将越来越多，标志著景区正从「门票经济」转向「综合消费经济」。

分开买单次门票总额1091元

据官方资料，四川甘孜此14家景区包含海螺沟、稻城亚丁两大5A级景区，以及康定木格措、墨石公园等4A景区。若分开购买所有景区的单次门票，总费用约为1091元，故终身套票被视为极具吸引力。

稻城亚丁景区美景。

在湖南运营「风沙行户外」俱乐部的行者孙迅速购入终身票。他向本报解释，其带团所用的户外领队证并无免票功能，因此购置此票十分划算。按他的计算，仅是海螺沟（90元）、稻城亚丁（150元）再加一个4A景区，单次旺季游玩的门票花费便已值回票价。

为10岁儿购买：人生还很长

有网友表示已为10岁儿子购买，认为「他未来人生还很长，应该划算」。一名甘孜本地人则坦言，过去常批评当地文旅部门「坐拥强大资源却不作为」，令游客对甘孜美景产生误解。他认为此次推出终身门票是一次积极尝试，令人振奋。

内地景区推行「终身免票」并非新鲜事，但形式各异。今年1月，安徽天柱山曾针对特定省市游客推出短期终身票促销。去年4月，苏州周庄古镇推出类似政策，随即于清明假期吸引超过10万游客。

新疆景区旅游收入翻逾一番

更早之前，新疆吐鲁番葡萄沟景区于2024年推出「首次实名购票，终身免票」，并于2025年升级为直接免门票，成为新疆首个免门票的5A级景区。该景区负责人曾透露，政策实施后首个「五一」假期，门票收入虽仅小幅增长12%，但整体旅游收入翻了一番多，34家民宿、千余床位天天爆满。

另一种模式是将门票与人生大事绑定。内地多个景区，如长白山、天山天池、赛里木湖、乌镇等，均推出「在当地领结婚证即可终身免票」的优惠。其中，新疆赛里木湖景区因海拔、面积等数字蕴含「爱你情深」、「一生一世」等谐音，去年4月设立婚姻登记中心以来大受欢迎。2025年数据显示，4月1日至12月4日，该中心办理结婚登记11555对，同比增长超25倍，其中70%为疆外户籍新人。

行者孙分析，此类「婚姻登记+终身免票」策略虽然手法「辣眼睛」，但颇为有效。他估算，若每月有千对外地新人前往赛里木湖领证，每对消费2万元，即可带来每月2000万元的旅游收入。「不要以为2万元是夸张数目，疫情后酒店和车费至少上涨了50%。2023年我发了6个新疆团，有2个都亏了本。」

学者：创造话题提升品牌好感

经济学家宋清辉指出，在旅游市场进入存量竞争的背景下，终身门票等策略是一种竞争手段，旨在从对手处抢夺游客的「出行时间」。这不仅是价格战，更是通过创造话题来提升品牌好感的品牌战。

他进一步分析，此趋势背后有两大动因，一是政策鼓励国有景区降低门票依赖；二是产业升级需要景区向综合消费目的地转型，门票将逐渐变为「引流入口」。宋清辉预期，未来将会出现更多针对特定人群如新婚夫妇、学生、长者的精准免票策略，以调节淡旺季客流，实现从「门票经济」到「产业经济」的彻底转型。