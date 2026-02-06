Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

友邦峻宇会推「尊享医疗管家」 提供微信24/7支援 直通内地三甲医院

商业创科
更新时间：17:51 2026-02-06 HKT
发布时间：17:51 2026-02-06 HKT

友邦峻宇会推出「尊享医疗管家」服务，专为合资格的友邦峻宇会会员于中国内地提供全天候专属医疗支援。 「尊享医疗管家」由医生及护士透过专属微信（WeChat）应用程式提供24/7的专业支援，并无缝连接中国内地三甲医院。

合资格会员及家人可于指定三甲医院优先预约门诊及住院服务，并根据需要优先预约特定医学诊断检查。亦可在线上向专属家庭医生进行一般健康咨询。同时会全程协调医疗旅程，包括陪诊。
  
另外，「尊享医疗管家」亦有度身订造专属健康检查方案，家庭医生将为合资格会员及其家人定制体检计划，并安排在中国内地指定三甲医院进行，而检查项目亦可按个人需要调整。同时涵盖定期跟进及便利的送药到家服务。
 


 

