强积金1月回报升逾3% 港人拒追高 转基金锁定利润降风险

BCT银联集团指出，2026年年初，强积金（MPF）表现优秀，1月AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」录得3.62%的回报，远高于2025年第4季平均不足0.5%的水平。BCT业务定位及客户方案高级总监王玉麟表示，今年1月整体BCT成员转换基金次数较2025年12月增加约四成，反映港人在新一年更积极部署退休投资。

BCT提供的数据显示，1月半日平均基金转换次数约为530宗，但于1月27日少29日期间，累计接近2,000宗基金转换指示，大幅高于月内其他交易日，反映成员在指数逼近高位时更积极检视及调整投资组合。

王玉麟指，从风险指标来看，同期的半日风险变动指数（Risk Change Index）于1月27日少29日连续录得明显负值，显示大量新增基金转换指示属「降风险」操作，表示成员倾向由高风险股票基金转往风险较低或分散程度较高的混合资产或保守类基金，而非在高位加码股票。

他解释，不每强积金成员并没有被短期升势冲昏头脑，而是懂得在市场情绪炽热、估值偏高时主动为组合降温，锁定部分利润，同时控制整体波动风险，有助长远稳健地累积退休储备。

美大型科技股不再一枝独秀

IPP Financial Advisers Limited 董事彭永东表示，今次升市不再由美国大型科技股一枝独秀，而是更广泛地涵盖环球不同地区及类别，新兴市场、日本及中小型股份表现更为突出。他解释，这种「由点到面」的升势，为早前已按资产配置原则分散投资的投资者带来可观回报。他亦补充，对长线投资者而言，2026年1月最大启示是跨地区、跨行业、跨市值的多元化配置，有助降低组合波动，同时把握不同市场的轮动机会。