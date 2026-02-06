罗兵咸调查显示香港CEO对经济信心飙至六成 AI成增长关键 内地企业转战东南亚中东

罗兵咸永道发布最新全球CEO调查显示，香港CEO对经济前景乐观度显著提升，对本港经济信心由往年约40%跃升至61%，对全球经济增长信心达70%，高于全球平均；该行中国副主席兼管理合伙人李尚义表示，这一变化反映香港经济复苏势头明显，尽管短期存在地缘政治等不确定性，但98%的香港CEO对未来三年的营收增长仍持乐观态度。



投资布局方面，国际投资者对中国市场的投资意向回升25%，带动港股及并购活动回暖，私募基金对中港企业的查询量明显增加。与此同时，内地企业「走出去」的方向出现显著转变，对美国的投资占比由46%锐减至27%，转而加大对东南亚及中东市场的投入。越南、马来西亚成为内企新宠，投资比例各达12%，两国去年均未进入十大投资目的地，反映企业为规避美国关税影响，加速产业链多元化布局。中东投资比例则由5%翻倍至10%。

内企对港投资降至12%

值得注意的是，内地企业对香港的直接投资占比由30%降至12%，李尚义解释，这并非对香港信心下降，而是香港更多扮演「走出去」的平台角色，资金多经香港最终流向东南亚等地，港股的活跃表现仍反映市场对香港的信心。



AI成为企业增长关键，58%香港CEO指AI带动营收增长，远高于全球29%；香港17%企业同时实现增收与降本，亦优于全球12%。李尚义表示，香港具备企业文化、技术整合、人才储备等优势，可善用内地数码化技术提升AI应用。惟AI扩大「攻击面」，56%港CEO将网络安全列为最大威胁，远高于全球31%；68%港企面临数据私隐压力，高于全球39%。罗兵咸永道可持续发展鉴证主管合伙人方蕴萱指出，数据保护与合规成港企首要挑战。



罗兵咸永道的CEO调查已进行29年，今次涵盖95个国家及地区4,454位企业领袖，包括54位香港CEO，调查于2025年9月30日至11月10日进行。