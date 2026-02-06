Anthropic推新旗舰模型 可生成详尽金融分析报告 数据服务股急挫 FactSet曾泻逾一成

AI初创公司Anthropic周四（6日）宣布推出最新旗舰模型「Claude Opus 4.6」，声称其在编程、金融分析及文档生成能力上大幅提升。消息一出，FactSet、汤森路透（Thomson Reuters）等金融数据服务供应商股价应声急挫，FactSet更一度暴跌一成。

Anthropic表示，Claude Opus 4.6今年首次推出重大模型更新，其最强大之处在于能审查公司数据、监管文件及市场信息，并自动生成详尽的金融分析报告，这类工作通常需要专业人员耗费数天才能完成。此外，公司表示，新模型在制作电子表格、Powerpoint及软件开发方面亦有显著提升；在程式设计能力上更强，能够更长时间持续执行任务，并可以生成更高品质的专业工作成果和输出。

模型发布后，金融服务相关板块随即遭市场抛售。FactSet Research Systems周四股价盘中一度插水10%，收市仍跌7.21%；汤森路透亦曾跌逾8.5%，创下自2020年3月以来的盘中新低，收市跌5.61%。其他巨头如标准普尔全球（S&P Global）、穆迪（Moody's）及纳斯达克（Nasdaq Inc.）股价亦全线走低。

估值3500亿美元 拥逾30万企业客

Anthropic透露，目前已有超过30万家企业客户使用其模型，行政总裁Dario Amodei早前表示，企业客户占公司业务约80%。公司正洽谈新一轮融资，估值约为3,500亿美元。

