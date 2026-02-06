美四大科企2026年烧钱5万亿 资本开支暴增六成 AI军备竞赛引爆市场担忧 股价应声重挫

据彭博报道，亚马逊（Amazon）、谷歌（Alphabet）、微软（Microsoft）及Meta在内的美国四大科技公司，预计在2026年的资本开支（Capex）总额将高达6,500亿美元（约5万亿港币），总计较一年前估计成长60%。

报道指，四大巨头的开支预算按年激增约 60%，主要用于兴建数据中心、抢购Nvidia AI晶片及升级电力设施。当中，预计2026年资本开支最高的公司为亚马逊，高达2000亿美元，引发市场忧虑，消息当天盘后股价急挫逾11%；Alphabet预计支出1,850亿美元；Meta预计全年开支将大增87%至1,350亿美元；微软则预计达到1,050亿美元，按年增幅达66%，远超市场预测的1050亿美元，导致消息公布当天股价下跌9.99%，市值蒸发规模成史上第二大。

值得注意的是，美国最大的汽车制造商、建筑设备制造商、铁路公司、国防承包商、无线电信业者、包裹递送业者，以及埃克森美孚、英特尔、沃尔玛和通用电气分拆后的子公司共21家公司，在2026年合计的预计支出仅1,800亿美元。

赢家通吃 没公司愿认输

DA Davidson分析师Gil Luria形容，这四家公司将AI算力竞赛视为下一个赢家通吃（Winner-take-all），或至少是赢家通杀的市场，因此没有一家公司愿意认输。

Theory Ventures投资者Tomasz Tunguz指出，这些昔日的「印钞机」现在突然需要动用大量现金，甚至需要举债来支撑其AI。他曾经发文表示，这些热潮未必都有好结局。

Boomi行政总裁Steve Lucas直言，真正吓人的是分析师的叙事和修辞。他表示，不会质疑 AI 的潜力，但我绝对会质疑其时间表，以及会强烈质疑其经济效益。

