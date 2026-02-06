SpaceX传开发星链手机 马斯克澄清：目前无开发手机

有报道指全球首富马斯克旗下SpaceX，正考虑开发一款能够直接连接星链（Starlink）的手机，随后马斯克在社交平台上澄清，表示SpaceX并无正在开发该手机。

《路透》周四引述知情人士报道，随著SpaceX预计今年IPO，该公司正制定星链业务的扩张计划，可能进入新市场，包括星链手机、直接对设备互联网服务和太空跟踪服务。

早前指「未来非不可能」

马斯克在社交平台X上表示：「我们并没有在开发手机。」不过，他早前在回应一位X网友关于星链手机的猜想时，曾表示「未来某个时候并非不可能。」他当时指：「这将是一款与当前手机非常不同的设备，纯粹为运行最大性能/瓦特神经网络而优化。」相信是人工智能背后的类脑计算硬件。

另外，星链近年来已经与T-Mobile合作，将星链互联网直接引入该网络的手机。

星链是SpaceX的重要盈利来源。据路透引述知情人士指，去年该公司收入约150亿至160亿美元，利润约80亿美元，星链占收入总额的50%至80%。

