金挂坠被指成色不足 周生生：官方检验证实符合国家标准
更新时间：11:08 2026-02-06 HKT
发布时间：11:08 2026-02-06 HKT
早前有报道指一位内地清远消费者在当地周生生（116）门店购买足金福袋挂坠，对饰品含金量产生怀疑，并自行将挂坠送检，结果发现挂坠不同点位金含量数据存在差异，含有铁、银、钯等多种其他金属元素。周生生继日前发检测报告回应后，今日（6日）再发声明指，涉事足金产品送交内地政府相关部门检验后，证实其金含量符合国家足金标准要求，属正品足金。
周生生表示，就内地市场对其附属公司周生生（中国）商业有限公司所售黄金产品含金量之质疑，该公司高度重视，已严肃地完成调查。
同时符合香港「足金」含金量
为回应公众关切，该附属公司已于2月4日将涉事足金产品送交内地政府相关部门检验。检测结果显示，产品之金含量符合国家足金标准要求，属正品足金。该结果亦符合香港《商品说明（标记）（黄金及黄金合金）令》所订「足金」含金量之标准。
周生生表示，产品品质一直是集团首要使命，期望藉检测结果消除各界对产品安全与品质的疑虑。
该公司又指，为确保每一件产品之质量，于品质监控方面采取多重工序管理，涵盖设计、生产、检测、抽验以至门店验收等各环节。所有程序均严格遵循既定标准并详加纪录，确保每项产品以最安心可靠状态交付予顾客。
相关文章：内地购足金挂坠 现刮痕白印 被指成色不足 周生生即发布检测报告回应
