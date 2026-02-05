阿里云为意大利冬奥引进云端及AI技术 即时360度回放升级

阿里巴巴（9988）集团旗下阿里云宣布，将与国际奥委会（IOC）及奥林匹克广播服务公司（OBS）合作，为2026年米兰科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会及残奥会提供核心云端与AI技术支持。

360度回放应用17个项目 新增「时空切片」效果

阿里云将为本届冬奥推出升级版即时360度回放系统。该系统由AI算法驱动，能在15至20秒内完成运动员关键动作的三维重建，系统将应用于冰球、自由式滑雪、花式滑冰等17个项目，除保留「子弹时间」特效外，新增的「时空切片」功能可在单一画面中呈现运动员连续动作阶段。

OBS正初步开发由阿里云「通义千问」大语言模型驱动的媒体自动描述系统。该系统能自动识别运动员、标记关键时刻并生成赛事描述，将影片标注工作从以往的手动处理缩短至数秒。制作团队透过自然语言指令如「查找花样滑冰金牌表演」，即可检索所需内容。

云端转播支持39家机构 首推「奥运AI」助手

云端转播将进一步成为奥运转播的核心基础设施。自2020年东京奥运引入后，奥运云直播平台于2026年冬奥将支持39家转播机构，提供428条直播讯号包括26条超高清讯号及72条音频讯号。该平台通过取代传统卫星传输，有效降低成本与技术复杂性。同时，OBS奥林匹克视频播放器将首次基于阿里云基础设施提供高清直播。

2026年意大利冬奥会亦将见证奥运史上规模最大的「即用型」数字资产。超过5,000条短片内容，将透过由阿里云云端平台OBS Content+向全球发布。

本届赛事将推出首个由「通义千问」模型驱动的「奥运AI」系统。该助手将嵌入IOC官方网站，为全球粉丝提供多语言对话、即时赛事查询及文章摘要等功能。同时，阿里云升级的「体育AI」媒体存档解决方案，将管理超过8PB的历史奥运内容，并利用AI实现自动标注与对话式检索，将过往媒体资产转化为易于搜寻的数字知识库。