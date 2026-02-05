Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Endowus香港团队今年扩充三成 引入顶尖私募基金产品

商业创科
更新时间：18:52 2026-02-05 HKT
发布时间：18:52 2026-02-05 HKT

线上财富管理平台Endowus（智安投）的客户资产管理规模创新高，突破780亿元。而去年香港市场的客户数量增长两倍，资产规模增长达3倍。该公司董事总经理、香港业务主管袁淇欣表示，今年将搬迁香港办公室，面积将扩大一倍，预计今年团队规模将会扩充20%至30%。

她续指，公司今年将拓展平台产品组合，引进市面上顶尖对冲基金及私募基金管理人的产品，又透露有大型基金公司主动接触智安投，希望将产品推广予新加坡和香港的投资者。她提及，去年公司的香港新客户来自资本投资者入境计划（CIES）、多家族办公室，以及内地优才或专才，而具有内地背景的客户对新平台的认受性很高。另自美国联储局去年下半年起减息，客户由投资货币基金等固定收益产品，转向投资债券基金或公司的旗舰投资产品。

私募基建或成为掌握结构性超级周期

该公司展望今年投资市场，在目前「完美定价」的背景下，投资者要更注意风险及组合的抵御性。在估值水平方面，美国企业获利强劲，实现两位数成长和获利能力，但这种「乐观情绪」已反映在股价中。在估值较高的情况下，投资者可能要更注重组合的抵御性及主动地进行选股。另在信贷利差收窄和政治政策风险的背景下，「被动」投资风险较高，该公司提倡更主动地管理。借助人工智能和人口结构变化，私募基建有可能成为掌握结构性超级周期，并具有内建通膨保护机制的高潜力资产类别。

