Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeWork进驻金朝阳中心二期 首季再扩香港服务版图

商业创科
更新时间：18:35 2026-02-05 HKT
发布时间：18:35 2026-02-05 HKT

共享办公室营运商WeWork宣布，旗下位于香港的第五个全新据点「 WeWork 香港 · 金朝阳中心二期社区」正式开始预售，首批会员预计最快于今年3月1日进驻，并计划于4月举行开幕仪式。WeWork大中华区管理委员会主席梁晓东表示，WeWork大中华区深耕香港市场多年，见证了这座城市在弹性办公浪潮中的韧性与活力，将始终坚信香港的发展潜力与战略价值。

深化香港市场布局

WeWork表示，与金朝阳集团达成战略合作，透过输出品牌标准、全球会员网络及精细化营运系统。该公司又指，此举标志著 WeWork在大中华区迈入「2.0 时代」后，进一步深化在香港市场布局， 并以「灵活、创新、科技」三大核心竞争力，捕捉本地中小企及跨境商业的发展机遇。

解决企业弹性扩张痛点

WeWork指出，社区坐落于铜锣湾核心地段，既是WeWork完善香港五大据点网络化布局的关键一步，更是深化「科技赋能 + 灵活办公」战略的重要实践。

该公司表示，WeWork 将为更多成长型企业、跨境团队，提供兼具合规属性与成本优势的办公选择，既契合香港高才通、优才计划下的创业需求，也解决企业弹性扩张的核心痛点。

