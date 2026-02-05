Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美团56亿收购叮咚中国业务 内地并入逾千前置仓 卖家禁5年国内零售竞争

商业创科
更新时间：17:37 2026-02-05 HKT
发布时间：17:37 2026-02-05 HKT

美团（3690）公布，收购内地生鲜电商叮咚（美：DDL）的中国业务100%股份，初始代价为7.17亿美元（约55.9亿港元），卖家可从叮咚中国业务公司提取最多2.8亿美元（约21.8亿港元），但仍需确保净现金不低于1.5亿美元（约11.7亿港元）。有关交易须通过市监局反垄断审查。

美团：高度重视食杂零售业务 发挥双方优势

美团指，高度重视食杂零售业务，而叮咚是国内食杂零售领域头部玩家，具备市场一流的供应链能力，生鲜产地直采率高，自有品牌产品矩阵丰富，复购率高，深受消费者喜爱。美团指，本次交易将有助于充分发挥双方在商品力、技术、 营运等方面的优势，为消费者提供更优质的消费和配送体验。

截至去年9月，叮咚在国内共营运超过1,000个前置仓，月购买用户数超过700万名。

叮咚梁昌霖：双方理念契合

叮咚创办人、主席兼首席执行官梁昌霖表示，其追求「好用户、好商品、好服务、 好心智」的理念，与美团「帮大家吃得更好，生活更好」的使命十分契合，为双方策略合并奠定基础。

根据协议，梁昌霖承诺自出售公司起5年内，针对大中华区生鲜食品杂货领域面向消费者（ToC）的电商业务，将承担竞业禁止及禁止招揽义务。

