港话通推出线上求签 AI解读黄大仙祠签文

商业创科
更新时间：17:01 2026-02-05 HKT
发布时间：17:01 2026-02-05 HKT

港产AI智能助理「港话通」宣布，推出「AI线上求签」功能，签文内容来自黄大仙祠，港话的「AI大师」将为每支签文提供详细的解签和拆解，帮助用户理解其含义。

基础求签无限用 深度解签一次要20积分

港话通指出，其线上求签功能可在主页点击「求签」，有关功能分成「基础求签」及「大师深度解签」两部分，基础求签不扣分、不设上限，而每次大师深度解签需消耗20积分，每天最多可使用5次。 

深度解签服务逐句解读

在「大师深度解签」方面，系统将提供综合运势、爱情运、财运及事业运四大选项，由「AI大师」即时指点迷津，能针对用户问题进行深度分析。深度解签功能亦会因应签文内容生成逐句解签，并就用户所选选项提出短中长期的建议行动、策略及心态。

旨在提升AI体验 港话通：属娱乐性质

港话通产品研发团队表示，AI近年已经深入市民生活的不同方面，是次引入线上求签功能，旨在为AI应用加入趣味体验，强调AI生成的结果属于娱乐性质，仅供用户参考。

「港话通」是为香港市民提供AI智能咨询服务的平台，由InnoHK创新香港研发平台旗下「香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）」研发，以及由港话通全维服务公司营运。平台采用HKGAI的人工智能大语言模型技术，支援广东话、普通话及英语三语融合，并整合本地知识库及政府公开数据，为市民日常生活提供资讯服务。

