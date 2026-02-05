富卫去年首三季新业务首年保费增93% 高于行业平均升幅

富卫香港公布，根据保监局去年首三季临时统计数字，集团新业务首年保费按年增长93%，高于行业平均升幅的56%；新业务年度化保费按年升74%，优于行业平均升幅的43%。富卫又表示，业务规模继续稳居全港五大泛亚洲保险公司之列。

各分销渠道录双位数或以上增长

富卫大中华区常务董事兼香港行政总裁柳志坚表示，集团2025年首三季业务表现卓越，主要业务指标增幅均远超行业平均，印证以客为先的策略及多元销售渠道模式行之有效。他又指，富卫香港最近获惠誉将财务实力评级展望上调至「正面」，显示市场充分认可。

根据2025年首三季数字，富卫全部分销渠道均录得优于行业平均的双位数或以上增长。其中专属代理人渠道新业务年度化保费按年升52%，优于行业平均升幅27%； 银行保险渠道新业务年度化保费按年升67%，优于行业平均升幅32%； 经纪渠道新业务年度化保费按年增88%，优于行业平均升幅69%；而网上及直销平台渠道新业务年度化保费亦按年升249%，大幅领先行业平均升幅111%。