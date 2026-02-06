Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港漂遇文化隔阂易变「空心人」 藉盲盒饭局等聚会扩社交圈 带动新经济生态

发布时间：06:00 2026-02-06 HKT

随着高才、优才等不同人才引进政策持续推进，大量来自内地的年轻人正以求学或工作身份居留香港，他们既非本地人，也非过客，被统称为「港漂」，且正衍生出一个蓬勃发展的「港漂经济」生态，活动由周末行山、手工坊、桌游剧本杀，以至到KTV、喝酒等层出不穷。不过，热闹背后，港漂也正经历一场集体性的精神困境，其中一位表示过去3年曾组织多场港漂活动的主理人钟华杰（Michael）告诉《星岛头条》，不少港漂正面临着文化隔阂、情感疏离，以至成为「空心人」（意即内心空虚）等多重挑战。

社交活动追求「短平快」 

Michael自2023年从香港大学硕士毕业后，尝试组织港漂聚会，在参与热情高涨下，更研发了一个微信小程序，无论是个人或小团体，都可自行在平台上发起活动。据称，该平台已累积逾2万名用户，包括盲盒饭局、露营体验、风水分享及手工创作等活动。他更扬言，3年以来组织了逾300场活动，平均每周举办两场、多则6、7场。

记者翻查小红书上资料时，亦发现多类新型港漂社交活动，例如人均600多元的陌生人到家共餐、300多元的文艺手工坊、90元的盲盒饭局等，即使部份收费不菲，依旧吸引众多港漂报名参与。

Michael对此评论指，在香港紧张的城市节奏中，做任何事都希望快速看到回报，交友与恋爱也不例外，因此市面上的港漂活动普遍追求「短平快」，即时间短、门槛低、即时满足。从创造经济价值的角度来说，唱K、喝酒等毋需长时间铺垫、又能即时获得愉悦的活动，成为市场主流。

相比之下，手工坊、读书会等需要静心投入的慢节奏活动，虽偶有举办，却难以持续，因为慢节奏活动本身相对小众，即使有忠实用户，也可能1个月才参加一次，活动主理人往往需要投入大量时间与精力「为爱发电」，在不计算自身人力成本的前提下坚持营运，可持续性面临巨大挑战。

越缺资源越变得「计算」

他在组织活动过程中亦观察到，不少港漂在活动上见一面便各奔东西，很少主动建立第二次联系；同时，香港高昂的生活成本也会让交友相处变得沉重，一日约会、吃饭及交通等开销并非小数，导致很多人不自觉地算计成本。

由此而生的是，港漂群体中逐渐弥漫「恋爱精算」心态，即人们在进入亲密关系前，会把付出与回报计算量化，以金钱来衡量。虽然这种现象在本地年轻群体也会出现，但在港漂身上更明显，因为多数港漂在港没有稳定的物质基础，资源相对稀缺，所以在交友时不自觉衡量回报，包括外貌、收入、学历、社交圈都会视作「价值交换」的标准。

同时，这种情况也会导致「情感冷漠」，凡事都与金钱挂钩，连「情绪价值」都沦为商品。此外，港漂群体普遍具有高学历特征，带来较高自我预期的同时，也让很多人不愿放下身段，对部份联谊活动嗤之以鼻。

广东人也难免文化碰撞

相对于深漂、沪漂、北漂，港漂面临的文化隔阂更大，因为内地大城市漂泊群体的通用语言仍是普通话，但港漂不仅要面对粤语、英语的语言切换，还要适应不同的社会逻辑与价值观念。Michael指出，即使是海外留学归来和精通粤语的广东籍港漂，也会在中西文化与本土风情的文化碰撞中感到不适，这种陌生感让人难以融入本地群体，最终陷入边缘化状态。

于是，港漂自然倾向与背景相似者交往，也是港漂活动的主要需求来源。但Michael强调，他并非鼓励封闭，而是希望先轻松聚集不具备文化隔阂的港漂，有余力时再向外探索，和本地朋友交流。

排解孤独需有真正朋友

此外，「空心感」更是港漂的精神羁绊，作为社会中的少数群体，孤独感往往被进一步放大。Michael曾作有关调查，并指多数港漂毕业后社交圈会急速收窄，联系对象多局限于同事、同行及少数同学，总人数绝不超过50人，真正能经常往来仅2至3人，因此很容易感到孤独。

他将孤独归纳为两种，「一种是见不到想见的人会孤独，另一种是见了很多人还是会孤独。」这是一种被他称为「空心人」的状态，表面朋友不少、活动不断，内心却感受不到真实连接。即使透过各类活动结识新朋友，也往往止于浅层交往，难以弥补深层的精神空缺。他认为，深层孤独的排解，往往需要亲密关系或灵魂共振的朋友，而在香港大多数新认识的朋友，因缺乏共同的生活记忆与经历，难以敞开心扉建立真正的信任，故这种精神空缺便始终难以填补。

