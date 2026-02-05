巴拿马取消长和港口经营合约后 据报中国加大报复措施 叫停国企新项目

据彭博引述消息报道，巴拿马政府取消长和（001）旗下子公司营运的巴拿马运河港口经营合约后，中国方面将采取更广泛的报复措施，包括要求国有企业停止就巴拿马新项目进行谈判。

数十亿美元潜在投资料受阻

报道指出，此举可能导致价值数十亿美元的潜在投资受阻，并指北京方面已要求航运公司考虑将货物改道至其他港口，但前提是不会造成显著的额外成本。

加强对巴拿马进口商品检查

报道又指，中国海关当局正在加强对巴拿马进口商品（如香蕉和咖啡）的检查，部份正在进行的项目也可能受到影响，但目前尚未下达最终指示。

不过，报道指中国的报复措施是否会对巴拿马造成重大影响，仍有待观察，尽管多年来北京一直在削弱美国在拉美地区的主导地位，但美国作为巴拿马最大贸易伙伴和投资国，仍然对巴拿马的经济有举足轻重影响。相反，巴拿马的农作物仅占其对华出口总额一小部分，而且在大多数情况下，绕过巴拿马运河势必会带来更高的成本和更长的运输时间。

