Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里旗下千问启动30亿「春节请客」前夕 马云现身总部慰问项目组

商业创科
更新时间：11:40 2026-02-05 HKT
发布时间：11:40 2026-02-05 HKT

据内媒报道，阿里巴巴（9988）创办人马云现身集团总部，慰问「千问春节计划小组」。不过，该股今早表现受压，暂跌逾2%至156.2元。

「戴着帽子，看着挺放松的」

报道指出，昨晚（4日）约9点30分，一位阿里员工在社交媒体分享自己在园区偶遇马云，并拍下一张照片，显示马云现身阿里全球总部的千问项目组区域。该位网民表示，「太意外了……竟然一抬头看见马老师！」，又指「远远走着还以为眼花了，细看下竟然还真是啊！戴着帽子，看着挺放松的，准备大请客，开心过大年」。

报道提到，继腾讯元宝10亿元现金「摇人」后，从明日（6日）起，千问将正式启动30亿元「春节请客计划」，以免单福利请全国人民春节吃喝玩乐，沉浸式体验AI时代的全新生活方式，这不仅刷新了阿里历年春节活动的投资纪录，也是今年春节AI大战中投入最高的。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前