阿里旗下千问启动30亿「春节请客」前夕 马云现身总部慰问项目组

据内媒报道，阿里巴巴（9988）创办人马云现身集团总部，慰问「千问春节计划小组」。不过，该股今早表现受压，暂跌逾2%至156.2元。

「戴着帽子，看着挺放松的」

报道指出，昨晚（4日）约9点30分，一位阿里员工在社交媒体分享自己在园区偶遇马云，并拍下一张照片，显示马云现身阿里全球总部的千问项目组区域。该位网民表示，「太意外了……竟然一抬头看见马老师！」，又指「远远走着还以为眼花了，细看下竟然还真是啊！戴着帽子，看着挺放松的，准备大请客，开心过大年」。

报道提到，继腾讯元宝10亿元现金「摇人」后，从明日（6日）起，千问将正式启动30亿元「春节请客计划」，以免单福利请全国人民春节吃喝玩乐，沉浸式体验AI时代的全新生活方式，这不仅刷新了阿里历年春节活动的投资纪录，也是今年春节AI大战中投入最高的。