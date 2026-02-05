Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府据报要求Nvidia同意KYC等条件 才准出口H200晶片

商业创科
更新时间：10:20 2026-02-05 HKT
发布时间：10:20 2026-02-05 HKT

据路透引述消息报道，美国特朗普政府愿意允许TikTok母公司字节跳动购买英伟达（Nvidia）的H200晶片，但英伟达尚未同意其提出的条件，并正进行更广泛的谈判。

报道指出，美国大约两周前表示将批准有关许可证，但英伟达尚未接受美国政府目前拟定的「了解你的客户」（KYC）要求，以确保中国军方无法取得有关晶片，同时亦需满足其他条件。

称许可条件必须具有商业可行性

英伟达发声明指出，作为美国政府和潜在客户之间的中间人，必须遵守美国相关限制，又表示「我们无法自行决定是否接受或拒绝许可条件，虽然KYC很重要，但这并非问题的关键，而美国企业要想实现销售，许可条件必须具有商业可行性，否则市场将继续转向外国替代品」。

报道又提到，中国已初步批准字节跳动、腾讯（700）和阿里巴巴（9988）这三大科技公司及AI初创公司Deepseek进口英伟达晶片，但中国审批的具体监管条件仍在最终确定中。
 

