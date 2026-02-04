阿里创业者基金CEO指AI无明显泡沫 市场投资逻辑转向兼顾AI治理与责任应用

阿里巴巴（9988）旗下阿里巴巴创业者基金行政总裁周骆美琪表示，当前AI不存在明显泡沫，内地相关企业投资盈利空间充足。基金举办JUMPSTARTER创业比赛，日前诞生AI领域30强名单，她称当前资本市场对负责任AI领域的关注度显著提升，投资逻辑已从单纯追求技术效率与产品创新，转向兼顾AI治理与责任应用，行业估值更趋理性。

AI发展与科网泡沫有别

周骆美琪指出，当前AI不存在明显泡沫，与2000年互联网泡沫不同，当年不少企业无成熟商业模式却获高估值，如今二级市场龙头企业如Nvidia，营收保持30%至50%增长，预期市盈率仅30至40倍，估值与业绩匹配度较高；至于内地一级市场企业的市盈率或市销率，亦处于高单位数至低双位数区间，投资盈利空间充足。

内地AI布局侧重算力赋能企业

她分析，中美两地AI赛道机遇各有侧重，美国在大模型研发及应用层具备领先优势，企业利润空间更高；内地尽管算力与国产晶片仍有追赶空间，但完善的产业链，对软硬件一体化整合的AI企业极为有利。她指出，基金因此在内地重点布局三大方向，一是算力赋能类企业，例如其投资的一家清华系企业，可通过软件技术将国产晶片算力提升23%；二是依托本土供应链的软硬件一体化企业；三是瞄准海外市场的纯AI软件企业。

对本港新股市场乐观

周骆美琪对今年香港新股市场持乐观态度，提及过去2、3年撤离亚洲的美元基金正陆续回流，资金流动性提升不仅利好一级市场融资，亦将带动二级市场活跃度。



对于AI初创企业的出海发展，周骆美琪强调需结合赛道属性决策，面向消费者的企业，适合进军北美、欧洲等成熟市场；而聚焦算力优化等基础设施领域的企业，则可把握马来西亚等东南亚国家大力建设数据中心的契机，切入当地市场。

料AI生成影片今年涌现创新产品

她还预计，今年AI生成式影片领域将迎来显著技术突破，随著多模态大模型迭代加速，市场有望涌现一批面向To C（对消费者）及To B（对企业）领域的创新产品，同时是基金重点关注的投资机会。

对于JUMPSTARTER创业比赛，周骆美琪指出，今届入围的清华系企业Real AI Technology，专注于深度伪造检测与内容真实性认证；来自韩国的一间初创企业，则聚焦于AI领域的法律专利治理与合规审核；还有一家英国企业，专门打造面向金融机构的隐私安全防护平台，均面向AI治理。

她指出，本届JUMPSTARTER入围的30强企业中，有6家聚焦医疗健康领域，瞄准人口老龄化、预防性医疗、低生育率、手术辅助及心理健康等全球性难题，体现AI技术解决产业痛点的核心价值。