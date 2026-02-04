Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德勤料本港今年零售销售增8% 股市财富效应显现 金价带旺奢侈品贡献

德勤中国指出，香港零售受惠于中国经济预期逐步复苏，包括中央政府刺激消费，稳定房地市场及「反内卷」政策等措施支持，销售额今年有望上升近8%，至约4100亿元。德勤中国香港消费市场业务主管合伙人郑焕然表示，相信达成这个目标不难，基于人民币走强、入境旅客增加、房地产市场回稳等，加上减息推动股市和新股市场活跃所带来的财富效应，消费信心料进一步回升。

下半年零售表现将更好

郑焕然指出，本港主要零售类别预期将带动增长，其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值有望升19%，其中因为贵金属价格上升带动金铺销售增加，而这些产品价值较高，有助推高零售销售额。至于服装鞋履料增长16%、药物及化妆品上升11%、百货公司增长10%。他指，因应宏观经济影响一般滞后股市约6个月，故相信下半年表现预优于上半年。

对于内地电商攻港，郑焕然认为，内企「内卷」来港的速度不会太快 ，惟建议零售商应采用线上与线下（O2O）方式营运，以迎接转变。

网购销售比例料约9%

网上销售方面，郑焕然指，2026年香港网购占整体零售销售比例预计为9%，若要突破10%或400亿元则难度颇高，但仍保持稳步上升势头。他引述数据指，消费者越来越习惯网购平台的便利及多样化，带动香港网上零售销售额在2025年达360亿元，创历史新高。

倡深化盛事经济 延长旅客留港

本港去年推广盛事经济，郑焕然表示，建议进一步深化并拓展盛事经济发展， 加大力度支持举办大型体育活动、演唱会、艺术展览及国际会议，以吸引更多旅客并延长留港时间。另外，郑焕然指，IP联乘、体验式零售及绿色消费正成为零售新潮流，而推动流动支付及「先买后付」选项，亦有助扩展客群和提高黏性。

旅客行为方面，郑焕然表示，目前旅客消费模式趋向短停留及理性消费，趋势短期内难以逆转，因部分消费者更倾向依据社交平台推荐，追求「打卡分享」的旅行体验，而非高额购物。

零售企业善用AI可保本地竞争力

此外，德勤中国战略与业务设计香港主管合伙人陈炜华表示，在考虑人工智能投资时，零售企业重点在于保障利润并推动新一轮增长。他认为，本港消费零售行业的致胜关键是善用人工智能提升效益，既成为强化本地竞争力的转型动力，亦打造未来拓展海外的策略平台，以免落后于迅速扩展能力的全球同业。

