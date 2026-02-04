个人及商户业务持续增长 Mastercard料今年签帐额及发卡量双位数增

Mastercard去年香港业务表现理想，其香港及澳门董事总经理陈一芳预期，今年受惠个人及商户业务持续增长带动，并计划新推十多只产品，信用卡和扣帐卡合计的签帐总额及发卡量有望录得双位数增长。

料联储局减息2次 各减0.25厘

另外，Mastercard亚洲首席经济学家David Mann指，香港利率自2024年随美息向下。虽然美国联储局将换主席，但认为无碍美息续降的趋势，预料今年联储局将减息2次，每次减0.25厘，美元弱势将持续。

港元每贬值1% 旅客消费增7%

东北亚高级经济学家李炜看好香港今年的经济前景，并指鉴于香港奉行联系汇率制度，因此美国减息将令香港受益，港息将跟随向下，港元亦会相应走弱，而港元每贬值1%，可带动访港旅客消费增加7%。

至于香港楼市，李炜指自去年4、5月以来已有好转迹象，未来前景很视乎美元和美息的变化，以及访港旅客情况，整体对本港楼市持审慎乐观看法。倘若美国减多两次息，料本港楼价将再回升5至6%，但同时指出需有稳定的内地经济表现来支持香港楼市的进一步改善。

1个月港元拆息有望跌穿1.95厘

港人关注与楼按相关的1个月港元拆息会否降至1.95厘以下，好令H按息降至低于现为3.25厘的封顶息。David Mann认为，美息呈跌势，1个月港元拆息有机会跌穿1.95厘。

今日1个月港元拆息报2.49厘，较上日进一步下跌2.5个基点。