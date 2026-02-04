嘉信理财日均交易量连续3季突破700万宗 升级交易平台功能

嘉信理财（Charles Schwab）宣布，对其Charles Schwab交易平台进行升级，以满足客户需求，并提到其日均交易量已连续三季突破700万宗。该行董事总经理兼交易服务主管James Kostulias表示，将持续聆听并高度重视客户意见，并持续增加新功能和资源，服务客户及扩展服务范围。

交易平台新功能方面，在Schwab.com.hk及Schwab Mobile上将提供「盘后估值」切换功能，允许客户根据常规市场收盘估值或盘后估值，检视持仓层面盈亏、日变动及市值；同时，提供基本面与研究评级，透过超过15项新增数据点，例如每股盈利增长、收入增长、股本回报等，以及来自独立金融研究供应商CFRA、晨星、路透社和Argus的独立研究评级，以助投资者掌握持仓的财务健康状况与盈利能力。

在Schwab.com.hk上，提供历史报价表格视图，即在研究股票、ETF 或指数的资料页面中，图表提供对应的「表格视图」，方便偏好以表格格式检视历史价格的客户；同时新增汇出功能。

此外，thinkorswim®平台新增功能亦包括帐户显示管理、自订栏位列、投资组合管理、现金及扫描载具历史记录（帐户历史），以及可于「即时新闻」工具中筛选新闻来源。