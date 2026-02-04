美聊天机器人大战步转捩点 ChatGPT市占率急跌至45% Gemini及Grok崛起

OpenAI的竞争对手正在蚕食ChatGPT领先优势，数据显示在2025年1月至今年1月期间，ChatGPT在美国日活跃用户市占率从69.1%大幅下降至45.3%，同期Gemini市占率从14.7%升至25.1%，Grok市占率也从1.6%升至15.2%。

聊天机器人市场近月增长放缓

据外国媒体平台Big Technology引述数据分析公司Apptopia数据指出，过去一年聊天机器人领域的竞争显著加剧，Google的强势崛起在数据中体现得尤为明显。数据又显示，自去年1月以来，聊天机器人市场整体增长152%，其中ChatGPT的下载量增长仍强劲。

另一方面，据分析公司Similarweb数据显示，桌面和行动网页也呈现类似的增长趋势。 在2025年1月至今年1月期间，ChatGPT的访问量从38亿次增长至57亿次，增幅达50%；Gemini访问量则从2.677亿次增长至20亿次，增幅更达647%。

Similarweb编辑David Carr表示，ChatGPT去年大部分时间都保持强劲增长势头，但在11月及12月确实观察到流量有所下降；同时，Gemini却迎来增长高峰，以今年1月份初步数据计，其流量按月增长17%。

报道提到，在经历了2025年大部分时间的快速增长后，聊天机器人市场近几个月来增长放缓，「正在趋于平稳」；不过，Apptopia公关总监Adam Blacker认为，「尽管生成式AI应用尚未达到峰值，但这确实是一个早期转捩点，早期采用者和其他用户之间可能存在差距」。

大量设备仍未曾用聊天机器人

Apptopia调查又显示，仍有大多数设备从未使用过聊天机器人，因此AI应用争夺市场份额的竞争远未结束。同时，聊天机器人市场竞争并非零和游戏，数据显示，到2025年底，20%的聊天机器人用户至少使用两款应用，而2023年底这一比例仅5%，表明用户正在根​​据不同需求选择不同的AI工具，而非局限於单一平台。

此外，单纯的使用者数量并不能说明全部问题，因为使用者平均花费在每个聊天机器人的时间各不相同。尽管An​​thropic公司的Claude的用户数量远不及ChatGPT或Gemini，但用户使用其时间却从去年6月的每天约10分钟激增至如今的30多分钟。

