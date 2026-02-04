Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美聊天机器人大战步转捩点 ChatGPT市占率急跌至45% Gemini及Grok崛起

商业创科
更新时间：16:58 2026-02-04 HKT
发布时间：16:58 2026-02-04 HKT

OpenAI的竞争对手正在蚕食ChatGPT领先优势，数据显示在2025年1月至今年1月期间，ChatGPT在美国日活跃用户市占率从69.1%大幅下降至45.3%，同期Gemini市占率从14.7%升至25.1%，Grok市占率也从1.6%升至15.2%。

聊天机器人市场近月增长放缓

据外国媒体平台Big Technology引述数据分析公司Apptopia数据指出，过去一年聊天机器人领域的竞争显著加剧，Google的强势崛起在数据中体现得尤为明显。数据又显示，自去年1月以来，聊天机器人市场整体增长152%，其中ChatGPT的下载量增长仍强劲。

另一方面，据分析公司Similarweb数据显示，桌面和行动网页也呈现类似的增长趋势。 在2025年1月至今年1月期间，ChatGPT的访问量从38亿次增长至57亿次，增幅达50%；Gemini访问量则从2.677亿次增长至20亿次，增幅更达647%。

Similarweb编辑David Carr表示，ChatGPT去年大部分时间都保持强劲增长势头，但在11月及12月确实观察到流量有所下降；同时，Gemini却迎来增长高峰，以今年1月份初步数据计，其流量按月增长17%。

报道提到，在经历了2025年大部分时间的快速增长后，聊天机器人市场近几个月来增长放缓，「正在趋于平稳」；不过，Apptopia公关总监Adam Blacker认为，「尽管生成式AI应用尚未达到峰值，但这确实是一个早期转捩点，早期采用者和其他用户之间可能存在差距」。

大量设备仍未曾用聊天机器人

Apptopia调查又显示，仍有大多数设备从未使用过聊天机器人，因此AI应用争夺市场份额的竞争远未结束。同时，聊天机器人市场竞争并非零和游戏，数据显示，到2025年底，20%的聊天机器人用户至少使用两款应用，而2023年底这一比例仅5%，表明用户正在根​​据不同需求选择不同的AI工具，而非局限於单一平台。

此外，单纯的使用者数量并不能说明全部问题，因为使用者平均花费在每个聊天机器人的时间各不相同。尽管An​​thropic公司的Claude的用户数量远不及ChatGPT或Gemini，但用户使用其时间却从去年6月的每天约10分钟激增至如今的30多分钟。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
6小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
7小时前