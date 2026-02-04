国泰预告利润分享花红多于6.2星期薪酬 全年逾10.2星期 超过2024年

国泰（293）行政总裁林绍波发放员工信，预告2025年利润分享计划的酬金，将较2024年度的6.2星期薪酬更高。

顾客净推荐值创新高 推高奖金池

林绍波表示，继续透过「利润分享计划」与员工分享成果，虽然团队人数有所扩充，但仍预计金额将较2024年略为增加，主要由于财务表现稳健外，亦因为顾客调查中的净推荐值（Net Promoter Scores）创下+34.8的历史新高，按照机制，令利润分享计划的奖金池增大。

国泰今年踏入80周年，举办一系列活动，包括设主题电车巡游及展示历代经典怀旧制服。

年初已派一个酌情花红

国泰于今年初，已向香港员工派发相等于1个月（即4星期）薪金的酌情花红，与2024年度相同；而连同是次预告的利润分享计划，2025年将合共派发超过10.2星期的花红。

林绍波：2026著重维持增长势头

国泰早前预计，2025年的综合财务业绩，将超越2024年，林绍波指出，2026年的重点是维持当前的增长势头，同时为长远发展奠定坚实基础。

国泰2026年举办一系列「同心飞跃八十年」为主题的活动，包括飞机涂装结合国泰经典的「生菜叶三文治涂装」和80周年标志。

新愿景成顾客最喜爱服务品牌 审慎管理成本

他又表示，已制定未来5年发展策略，其新愿景是成为顾客们最喜爱的服务品牌，包括持续推动逾1,000亿元投资计划，以全面提升顾客体验，并巩固香港国际航空枢纽地位；同时随著增长步伐渐趋正常，该集团亦会更审慎管理成本，持续提升生产力。

