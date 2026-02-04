郑家纯家族「御用经纪」家族办公室 支持1亿美元AI基金

由商汤（020）前董事总经理王康曼创立的3C AGI Partners推出的一项人工智能创投基金，据报获香港家族办公室、且视为新世界（017）郑家纯家族「御用经纪」鼎珮集团（VMS）的支持。目前VMS管理超过40亿美元资产，但拒绝透露其对该基金的承诺，亦不会披露其投资者的身份。

基金专注硬件和数据中心

据彭博报道，王康曼指基金在去年11月首轮募集5,000万美元后，目标是到3月达到1亿美元的规模。 她表示，该基金将专注于硬件和数据中心等AI基础设施，并避开AI应用领域，因该领域估值过高，且短期投资者已经饱和。

采取「美国+」投资策略

VMS集团合伙人Elton Cheung则表示，尽管2023年首只基金专注于美国公司，但新基金将采取更广泛的「美国+」投资策略，维持对北美和全球初创企业的投资，并平衡在中国的传统布局。他又提到，「美国市场需求旺盛，如果王康曼能找到与美国交易相当的中国交易，亚洲市场总是会优先考虑美国交易」。

报道提到，有关举动体现了VMS集团为减低对中国依赖而采取的多元化措施。然而，对于香港家族办公室而言，作出这样的转变越来越困难，因为正身处中美两国之间的地缘政治紧张局势中。

除了新基金之外，VMS也继续在中国寻找高价值的硬件投资机会，其中最近加码投资了由自动驾驶公司Momenta Global Ltd.所分拆出来的晶片制造商Xheart 。

