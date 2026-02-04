周生生足金挂坠被指含其他金属 发声明称出厂批次检测符合国家标准

早前有报道指一位清远消费者在当地周生生（116）门店购买足金福袋挂坠，对饰品含金量产生怀疑，并自行将挂坠送检，结果发现挂坠不同点位金含量数据存在差异，含有铁、银、钯等多种其他金属元素。其后，周生生（中国）发声明回应，表示充分理解顾客和公众的顾虑，针对顾客反馈的相关情况，公司高度重视，第一时间覆核了当时出厂批次的破坏性检测报告，报告显示该批次货品质量完全符合国家相关标准。

称检测所得金含量结果逾99%

公司指出，昨日（3日）已将同批次同款福袋送检至国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司（NGTC），采用X射线萤光光谱法（XRF）进行检测，该福袋货品的检测结论为足金饰品（报告编号-ZSSA2121621）。NGTC 对该货品随机选取3个检测点，检测所得金含量结果依次为99.99%、99. 99%、99.98%。

NGTC检测证书（报告编号: P-ZSSA2121621）。

公司又指，感谢社会各界的关注和监督，正全力配合相关部门开展工作，并会及时公布相关进展。

内地消费者称挂坠有白色印迹

至于早前有内媒报道指出，一位来自广东清远的李女士向消费者投诉平台反映，上月5日在广东省清远市清城区远盈时代广场的周生生店购入一个足金福袋挂坠（价值2,306元人民币），以及一个足金小羊挂坠（价值1,909元人民币）。直到1月13日首次佩戴福袋挂坠，但次日发现挂坠表面出现明显刮痕和白色印迹。

周生生足金福袋挂坠。

周生生拒退货 可拿回厂商修复

李女士表示，自己当日在家煮饭、拖地，未有进行重体力劳动或接触特殊化学品，因此怀疑可能有品质问题及于1月17日前往门店查询，但门店职员怀疑其佩戴不当或接触化妆品，提出可拿回厂商修复，但拒绝退货，双方未能达成协议。

她又提到，周生生工作人员曾在微信中解释，产品黄金纯度有保障，「这么大的一个品牌，全国直营店，如果是金包银，那还得了」；当其提出黄金纯度质疑时，该工作人员更表示「真金不怕火炼」，并建议她去鉴定。

某黄金回收店指数据有差异

到了1月27日，李女士在清远某家黄金回收店使用光谱仪对挂坠进行多点位检测，结果发现其中一个点位金含量为99.99%，符合足金标准，但其他点位数据却出现显著差异，分别为96.21%、83.35%，最低一个点位金含量仅为64.37%。报告又显示，挂坠中含有铁、银、钯等其他金属元素。

内地监管部门已介入事件

李女士更指，为了验证检测的准确性，还将佩戴多年的黄金耳环带到该店进行检测，结果都达到了足金标准，同批次购买的小羊挂坠也仅检测一次便显示纯度达标。不过，内媒记者询问李女士，希望其提供检测门市详细信息时，她称该次检测为免费检测，不便透露具体门市资讯。

目前清远市清城区市场监督管理局新城市场监督管理所已介入调解，有关工作人员表示，由于李女士的检测属私下进行，建议双方协商将饰品送交第三方专业机构进行正式鉴定，以得出客观结论。