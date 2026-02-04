Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和强烈反对巴拿马裁定及相应行动 正进行国际仲裁

更新时间：09:24 2026-02-04 HKT
发布时间：09:24 2026-02-04 HKT

长和（001）今早公布，董事会知悉巴拿马共和国司法部于1月29日发表声明，表示巴拿马最高法院已决定宣告1997年1月16日第5号法律、其修订及延展法案违宪。公司间接持有90%权益之附属公司巴拿马港口公司（PPC）于2月3日已展开并将根据适用特许经营合约及国际商会的仲裁规则，「积极果断对巴拿马共和国进行仲裁」。长和股价开市报64元，无起跌。

集团表示，董事会对巴拿马的裁定及相应行动表示强烈反对，继续咨询其法律顾问，并保留一切权利，包括就该事宜诉诸进一步国内及国际法律程序。

根据PPC理解，巴拿马最高法院之决定可能于2月初生效。公告指出，1997年1月16日第5号法律为巴拿马相关法律，有关法律批准PCC于巴拿马巴尔博亚港及克里斯托瓦尔港已营运接近30年之特许经营合约。

PPC已获得意见，指巴拿马最高法院所宣布之决定，以及巴拿马政府就PPC于该两个港口的码头营运所采取的相应行动，与相关法律框架，以及批准该特许经营合约之法律并不一致。

早前彭博报道指出，巴拿马最高法院裁定，长和经营巴拿马运河附近两个港口的合约违宪。巴拿马港口公司发声明回应指，该裁决违反了相关的法律框架及批准合约的法例，有违诚信及背弃合约精神，令人不齿，称裁决是巴拿马政府超过一年以来，针对巴拿马港口公司及其投资者的各项行动之最新无理攻击，当中包括针对该特许经营权和巴拿马港口公司一连串荒谬行径。 

相关文章：巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
 

