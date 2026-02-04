科网股跌咗落嚟博乜好｜唐牛

港股波动停不了！先有金银价格大波动，令整个热炒的资源板块上冲下洗，继而牵动恒指由28楼返回26楼；跟住三大电讯商因为税收变化，未来收入及利润增添变数，令股价雪上加霜；最新轮到科技股，昨日传出手游等行业增值税将上调，以腾讯（700）为首的重磅股大成交急跌，令指数日中由升300点变成跌300点，虽然传闻其后澄清为不实，但市场惊弓之鸟情绪明显已存在。

优先考虑阿里及百度

跌咗落嚟博乜好？我自己一向做法，都系有消息憧憬行先，阿里（9989）及百度（9888）各自有芯片分拆，可优先考虑捞底，腾讯（700）眼前只有炒业绩这因素，加上回购暂停，反弹力度或不及上述两股。

