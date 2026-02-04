Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科网股跌咗落嚟博乜好｜唐牛

商业创科
更新时间：09:08 2026-02-04 HKT
发布时间：09:08 2026-02-04 HKT

港股波动停不了！先有金银价格大波动，令整个热炒的资源板块上冲下洗，继而牵动恒指由28楼返回26楼；跟住三大电讯商因为税收变化，未来收入及利润增添变数，令股价雪上加霜；最新轮到科技股，昨日传出手游等行业增值税将上调，以腾讯（700）为首的重磅股大成交急跌，令指数日中由升300点变成跌300点，虽然传闻其后澄清为不实，但市场惊弓之鸟情绪明显已存在。

优先考虑阿里及百度

跌咗落嚟博乜好？我自己一向做法，都系有消息憧憬行先，阿里（9989）及百度（9888）各自有芯片分拆，可优先考虑捞底，腾讯（700）眼前只有炒业绩这因素，加上回购暂停，反弹力度或不及上述两股。

唐牛

相关文章：北水沽中移动真相大白｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
19小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
15小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
20小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
15小时前
路透社/Alamy 示意图
亿万富豪动「阴茎增大手术」猝死  验尸报告揭案情大反转
即时国际
3小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
19小时前
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
即时国际
11小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
1小时前
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
影视圈
14小时前