上商CEO林永德辞任 正物色接任人选
更新时间：21:34 2026-02-03 HKT
发布时间：21:34 2026-02-03 HKT
发布时间：21:34 2026-02-03 HKT
上海商业银行宣布，行政总裁林永德已辞任，并即时生效。该行指，董事会已物色行政总裁一职的继任人选，并将适时作出进一步公布，而在过渡期间，副行政总裁兼集团企业银行业务总监钟孟廷，已即时接任行政总裁的权责。
管理层有序交接 营运无影响
上海商业银行表示，是次管理层交接以有序方式进行，对本行的日常营运、管治架构及策略重点概无影响，亦感谢林永德于任内对本行所作出的贡献及尽心服务，并祝愿其未来发展一切顺遂。
该行指出，其财务状况稳健，营运动力持续，业绩亦录得增长，将持续以一贯的专业精神、稳健表现及服务热忱提供服务。
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT