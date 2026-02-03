Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上商CEO林永德辞任 正物色接任人选

商业创科
更新时间：21:34 2026-02-03 HKT
发布时间：21:34 2026-02-03 HKT

上海商业银行宣布，行政总裁林永德已辞任，并即时生效。该行指，董事会已物色行政总裁一职的继任人选，并将适时作出进一步公布，而在过渡期间，副行政总裁兼集团企业银行业务总监钟孟廷，已即时接任行政总裁的权责。

管理层有序交接 营运无影响

上海商业银行表示，是次管理层交接以有序方式进行，对本行的日常营运、管治架构及策略重点概无影响，亦感谢林永德于任内对本行所作出的贡献及尽心服务，并祝愿其未来发展一切顺遂。

该行指出，其财务状况稳健，营运动力持续，业绩亦录得增长，将持续以一贯的专业精神、稳健表现及服务热忱提供服务。

