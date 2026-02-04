置地成立新加坡私募房地产基金 初始规模500亿 目标10年后达7800亿

置地公司宣布启动首个私募房地产基金「新加坡核心私募房地产基金」（SCPREF），初始资产管理规模达82亿坡元（约504亿港元）。该基金成为新加坡规模最大的办公物业私募投资平台，以永久开放式架构运作。

整合四大核心物业 目标规模150亿

SCPREF的成立是置地公司自去年10月公布战略转型后的首个重大举措。置地表示，基金透过处置置地原有优质资产回收资金，旨在建立收购新加坡高端综合商业物业的投资平台，并为公司拓展第三方资本管理业务奠定基础，以配合其2035年资产管理规模达1,000亿美元（约7,800亿港元）的目标。置地公司将担任基金普通合伙人及管理人，并在基金初期持有多数股权。创始投资机构包括卡塔尔投资局（QIA）及荷兰汇盈资产管理公司（APG），另有一家东南亚主权财富基金参与投资。

基金初始资产组合其中的核心物业包括亚洲广场一座（基金持有100%权益）、滨海湾金融中心第一及第二座连同商场部分（基金持有33.33%权益）、莱佛士码头一号（基金持有33.33%权益），以及莱佛士连道一号（基金持有100%权益）。该组合可出租面积约260万平方呎，截至2025年12月总资产价值为82亿坡元。基金目标是将资产规模扩充至150亿坡元。

置地公司行政总裁司米高表示，推出新加坡核心私募房地启基金再次展示置地公司透过资金回收为股东创造价启的能力，同时印证公司在新加坡这个亚洲领先的主要城市打造尊尚综合商用物业的核心价启。

获41亿坡元承诺股本 资金回收达标八成

置地表示，SCPREF成立标志著置地正式开展资产管理业务。公司将同时担任基金投资管理者与物业营运者，借此拓展管理费收入来源，并建立长期机构投资者网络。目前SCPREF已获41亿坡元（约32亿美元）的承诺股本，当中超过18亿坡元来自第三方资本。

连同早前出售滨海湾金融中心第三座的收益，置地公司自2024年以来已累计回收约34亿美元资金，达成2027年40亿美元回收目标的逾八成。公司宣布将追加3亿美元用于股份回购，使2024年以来的回购总额增至6.5亿美元。回购计划将持续至2027年6月底，拟于明年3月公布全年业绩后启动，所有回购股份计划予以注销。