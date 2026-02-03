Keeta推新吉祥物KiKi 举行落单抢「The Big Bounce」门票活动
更新时间：20:47 2026-02-03 HKT
发布时间：20:47 2026-02-03 HKT
发布时间：20:47 2026-02-03 HKT
美团（3690）旗下Keeta公布，推出全新吉祥物「KiKi」，并正值农历新年将至，提供一系列限定周边产品，包括利是封及挥春。Keeta亦推出落单抢大型充气弹床盛事The Big Bounce巡回香港站门票。
抢门票每日名额20个
Keeta表示，即日起推出低至6折的「大大啖」套餐，与多家餐厅合作，设多款精选新春饮食；同时在2月5日至2月18日期间，用户在Keeta成功完成2张外卖订单， 每单消费满150 元，即可参加《The Big Bounce世界巡回香港站》门票抢票活动，每日名额20个。成功抢票者可获赠门票2张。
Keeta又指出，新吉祥物「KiKi」将在《The Big Bounce世界巡回香港站》现场设有打卡活动，入场人士可免费换领KiKi新春福袋，换完即止。现场亦设有KiKi主题装置，如不倒翁、互动颁奖台等。
