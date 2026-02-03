Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Keeta推新吉祥物KiKi 举行落单抢「The Big Bounce」门票活动

商业创科
更新时间：20:47 2026-02-03 HKT
发布时间：20:47 2026-02-03 HKT

美团（3690）旗下Keeta公布，推出全新吉祥物「KiKi」，并正值农历新年将至，提供一系列限定周边产品，包括利是封及挥春。Keeta亦推出落单抢大型充气弹床盛事The Big Bounce巡回香港站门票。

抢门票每日名额20个

Keeta表示，即日起推出低至6折的「大大啖」套餐，与多家餐厅合作，设多款精选新春饮食；同时在2月5日至2月18日期间，用户在Keeta成功完成2张外卖订单， 每单消费满150 元，即可参加《The Big Bounce世界巡回香港站》门票抢票活动，每日名额20个。成功抢票者可获赠门票2张。

Keeta又指出，新吉祥物「KiKi」将在《The Big Bounce世界巡回香港站》现场设有打卡活动，入场人士可免费换领KiKi新春福袋，换完即止。现场亦设有KiKi主题装置，如不倒翁、互动颁奖台等。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
9小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
9小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
10小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
法官表明限潘焯鸿下周四前还清69万元否则颁令破产。刘晓曦摄
潘焯鸿遭入禀呈请破产 官限下周四前还清69万元否则颁令破产 潘强调户口仍遭冻结
社会
9小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
4小时前