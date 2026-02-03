金管局拟下半年推量子准备度指数 应对量子计算破解银行业加密技术

金管局发布金融科技推广蓝图，涉及四大重点举措，其中一项为量子准备度指数，主要针对量子计算潜在破解加密技术对银行业带来的影响。金管局副总裁阮国恒表示，争取下半年推出该指数，并每1、2年更新一次，期望在2030年前完成后量子密码学（PQC）的过渡安排。

定2030金融科技蓝图 四举措建网络韧性

在金管局「金融科技 2030」战略下，推广蓝图将透过推动高效能运算基础设施的应用，拓展人工智能（AI）和分布式分类帐技术（DLT）的进阶方案，同时以「数据卓越」和「网络韧性」为基础，来强化银行业在运用先进科技时的风险管理能力。蓝图涵盖四大举措包括量子准备度指数、全新风险数据策略、金融科技网络安全基准，及资历发展支援。

市场开始关注量子计算对金融业采用安全加密技术的潜在冲击。金管局助理总裁朱立翘表示，虽然现今量子计算未成威胁，但市场一般估计未来5至10年量子电脑将具规模破解加密技术，因此研究PQC以抵御有关影响。

金管局将制定量子准备度指数，以评估银行业当前对于量子及后量子能力的成熟度与准备程度，并按此设定可量化的目标，通过提供实用指引提升量子准备度，助银行过渡至PQC，但估计需时数年。

所谓PQC是一套能在传统电脑平台上运作、但能抵挡量子电脑的新一代加密演算法，有助保障资讯安全。

AI及DLT革新风险数据策略 信贷审批时间减半

为充分发挥AI和DLT在尖端应用的潜力，该局将推行全新风险数据策略，以强化银行业的数据管理能力。透过更完善的数据管治框架与更先进的数据基础设施，银行将可更有效运用复杂的结构化及非结构化数据进行进阶分析，应对不断变化的风险环境。有关能力亦将支持金管局扩展「细致数据汇报」计划，既可强化风险管理，亦可简化银行的汇报工作。朱立翘指有测试案例显示银行善用结构及非结构化数据的分析，可将中小企信贷审批时间缩减一半。

就金融科技网络安全基准，金管局将制定一套标准化、由业界主导的金融科技网络安全基准，协助金融科技公司将网络安全要求纳入其端到端的创新流程中。基准着重于特定先进金融科技的应用，例如替代银行职员整合客户电邮或回复客户一般查询的代理型AI，以及DLT智能合约服务。此基准旨在为金融科技公司与银行合作时提供清晰的安全指引。

资历发展支援方面，金管局将与业界合作，提供实务指引，以提升银行中一般金融科技使用者的技能，并辅助现有的资历发展工作。措施将聚焦于提升「人机互动」能力，让从业员能更清楚了解将AI与DLT融人新一代金融产品与服务时所需的技能。