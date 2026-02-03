瑞银西九IGC新总部落成 料第四季迁入 卢彩云：对香港具强烈信心

新地（016）旗下高铁站上盖项目IGC商厦，引入瑞银的新香港总部瑞银中心落成。瑞银财富管理亚洲区主席卢彩云表示，团队将于第四季启动搬迁，力争年底前完成，届时将本港五个办事处团队汇聚「同一屋簷下」。

瑞银本港五办事处同聚新总部

卢彩云说，新总部占地45万平方呎、共14层，坐落西九文化区，毗邻香港故宫文化博物馆等文艺地标，交通便捷，往返大湾区城市及台北等地十分高效，强调西九是「香港新一页」，未来会在新址举办更多运动、文化活动。

她直言，尽管香港租金下跌，瑞银仍租下整幢大厦，体现对香港市场前景的强烈信心与长期发展承诺，同时看好大湾区8700万人口、近50万高净值人士背后的巨大商机。

瑞银亚太区总裁兼财富管理全球联席总裁康瑞博表示，瑞银札根香港及亚洲超过60年，此次迁址是深耕本港及亚洲市场的重要一步，对区域未来发展充满信心。

新地郭炳联：西九建「中环2.0」

同场的新地主席兼董事总经理郭炳联表示，IGC坐落西九龙高铁总站上盖，融入国家高铁网络，实现一小时通达大湾区各城市，客流量已逼近香港机场。他笑言，瑞银员工若工作至深夜，可入住新地旗下环球贸易广场（ICC）内的酒店。郭炳联还指出，IGC连同周边项目将形成逾800万平方呎商业王国，建立香港「中环2.0」，助巩固香港国际金融及财富管理中心地位。