艺术资源南下改写新版图 京东腾讯「踩过界」开美术馆 科技助力添更多可能

与去年地产系民营美术馆陆续停摆形成鲜明对比，近期京东集团（9618）及腾讯控股（700）两大互联网企业巨擎，先后传出将在深圳设立私立美术馆。互联网企业正接棒民营美术馆营运，以「科技+艺术」之名跨界布局。这股浪潮背后，既是企业品牌形象的战略博弈，也牵动大湾区艺术话语权与生态重塑。面对艺术资源南下，香港艺术格局亦迎新机，这场由资本驱动的文化布局，或正悄然改写粤港澳的艺术经济版图。

京东美术馆料明年底开幕

京东上月高调宣布，旗下建筑面积超过1万平方米的京东美术馆，正式落户深圳湾超级总部基地，将配备专业设施用于沉浸式装置、展览、参与式工作坊及创意零售，并预计在2027年底开幕。与此同时，腾讯也计划在位于后海的腾创未来基地打造一处艺术空间。有消息指，前香港大馆（Tai Kwun）艺术事务主管皮力将受邀主持筹建其所属美术馆，目前腾讯尚未对外正式公布这一系列动向。

京东在公告中表示，美术馆致力于「以艺术与科技链接世界」，将聚焦于跨学科的艺术体验。与过往受母企「资金输血」的地产配套美术馆对比，由互联网公司掌舵的美术馆更多出一份科技助力，数码技术为艺术展出及广泛传播提供更多可能。

翻查腾讯去年第3季业绩，收入及纯利均稳步增长，其中纯利按年增加18%，至706亿元人民币，互联网公司稳健的财务能力，无疑能为美术馆提供更坚实的支撑，以抵御经济波动。

或可提升艺术场所盈利率

策展人钱涵翀指，深圳过去常被戏称为「文化沙漠」，企业美术馆的介入能进一步补充文化艺术设施，与本地公立机构、独立空间形成互补，甚至推动粤港澳大湾区当代艺术话语权的提升。他又表示，互联网企业擅长用户营运与数码传播，可通过电商或社交媒体的互动策展，也许更能推动「网上引流+实体体验」的变现模式，提升艺术场所的盈利率。

对于企业美术馆的策展方向，钱涵翀表示，企业美术馆易成为品牌形象工程或公关工具，展览主题可能更偏向「安全」的商业友好内容，策展团队的自主权可能受限于企业战略。他认为，大型企业若过度介入公共文化领域，可能挤压独立艺术机构的生存空间，削弱艺术生态的多样性，维护策展人自主决策及平衡商业与艺术价值是值得进一步考量。

香港充当起当代艺术门户

另一方面，在UCCA尤伦斯当代艺术中心担任馆长兼行政总裁达14年的田霏宇（Philip Tinari），将在今年任职香港大馆副总监及艺术主管，均映射全国艺术重心南下的现状。艺门画廊总监马芝安（Meg Maggio）指，艺术市场正处于转型期，香港作为亚洲最具全球性且税基最低的城市，已经充当起当代艺术的门户。

「ART021」艺术集团早前在香港进行了「艺博会+画廊周」的混合模式，这间在上海扎根十余年的艺术博览会首次选择香港作为展出地点。集团联合创始人包一峰表示，即使经济情况不佳，艺术品仍存在市场，希望能以「全球南方」的概念为纽带，连接「一带一路」沿线的艺术家，帮助他们提升国际影响力，同时为内地的艺术博览会注入新的动能。

记者：章杨若