新地执董冯秀炎健康理由辞任 发言人：检视并跟进内地商场营运事件

新地（016）公布，执行董事冯秀炎因健康理由提出请辞，董事局已接纳其辞任，即日生效。新地指，已安排合适同事接替冯秀炎的职务，相关工作及日常运作均一切如常。

至于昨日有消息传出，冯秀炎因涉及上海商场营运贪污事件，上周遭停职。新地表示，正进行检视并会作出适当跟进。

新地又表示，冯秀炎已确认她与董事局并无意见分歧，亦不知悉有任何有关其辞任事项需知会市场。

冯秀炎有份创立的香港商场管理学会日前上载其近照，于1月21日出席会员年度大会。（网上图片）

郭炳联出席活动未回应

另外，新地主席郭炳联今天（3日）出席旗下高铁站上盖项目IGC商厦活动，结束后匆匆离开，并未对此事作出回应。

昨日路透则引述消息报道，是次事件涉及新地开发的上海环贸广场的「环贸IAPM」，与商场营销活动招标、广告投放与品牌合作有关。

新地主席郭炳联（左二）、执行董事郭基泓（左一）出席活动时，未有回应事件。

董事总酬年收2400万

现年64岁的冯秀炎为新地老臣子，自1991年已加入该集团，多年来从事商场租务管理，并获多次晋升，至2022年加入集团董事局，出任执行董事。她在新地主要负责新地于香港、上海、南京、北京及杭州多个主要商场的策略性规划、发展及管理。

冯秀炎在2025年6月底止财年的董事袍金为30万元，连同津贴等全年总酬金为2426万元。

冯秀炎最著名商场营运项目为观望apm，成本港首个营业至深夜的商场，并举行大量活动。

经营apm创「不夜城」

过去冯秀炎于租务部门工作期间，为新地多个商场引入新管理模式，较受关注的商场包括观塘apm，商场于2005年开业时正值香港经济疫后起飞，当时在传统旧区走年轻人路线，并成为全港首个营业至深夜的商场，亦有举办大量潮流活动回应消费者需求。