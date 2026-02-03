据报OpenAI资深员工纷递信 专注ChatGPT牺牲长期研究惹不满

据英国《金融时报》引述消息人士报道，OpenAI因优先发展ChatGPT而非进行更长期的研究，导致多名高级员工离职。

报道指，OpenAI已将用于实验性工作的资源重新分配，改为集中推进其旗舰聊天机械人ChatGPT的大型语言模型。因战略转变，近月已先后多人离职，包括研究副总裁Jerry Tworek、模型政策研究员Andrea Vallone和经济学家Tom Cunningham。

非ChatGPT项目难获研究资源

在行政总裁奥特曼（Sam Altman）的领导下，OpenAI正从一个研究实验室，演变为矽谷科技巨头之一。这亦意味该公司须向投资者证明，它能够获得足以支撑5000亿美元估值的收入。

报道引述熟悉该公司计划的人士指，OpenAI现在试图将语言模型视为一个工程问题，「他们在扩大计算能力、扩展算法和数据，并从中获得非常大的收益，但如果你想做原创性研究，这相当困难。如果你不在中心团队之一，情况变得越来越政治化。」

报道引述知情人士表示，并非研究大型语言模型的研究人员近月往往被拒绝请求或获得的资源不足以验证研究。据熟悉情况的人士透露，负责短片和图像生成模型Sora和DALL-E的团队感到被忽视和资源不足，因为他们的项目被认为与ChatGPT的相关性较低。

传公司团队架构已进行重组

有知情人士补充，过去一年，其他与语言模型无关的项目已被逐步关闭。今年1月，领导AI模型「推理」工作的Tworek在效力七年后离开OpenAI，表示他想探索「在OpenAI难以进行的研究类型」。他想研究持续学习——模型随著时间推移从新数据中学习同时保留先前学习信息的能力。

另有知情人士表示，随著OpenAI围绕改进其聊天机械人精简架构，公司的团队已进行重组。

高层反驳：基础研究仍是核心

不过，OpenAI的首席研究官Mark Chen驳斥有关说法，他表示「长期、基础性研究仍是OpenAI的核心，继续占据我们计算和投资的大部分，数百个自下而上的项目探索超越任何单一产品的长期问题。」

去年12月，因应Google推出Gemini 3模型大受好评，奥特曼为改进ChatGPT发出「红色警报」，除了Google，OpenAI亦面对Anthropic Claude模型的挑战。

