Alphabet掷130亿美元力撑Waymo 自动驾驶龙头估值升至1260亿美元

商业创科
更新时间：14:55 2026-02-03 HKT
发布时间：14:55 2026-02-03 HKT

据彭博报道，Google母公司Alphabet旗下的自动驾驶龙头Waymo宣布完成新一轮融资，成功筹集160亿美元，令Waymo的估值飙升至1,260亿美元。Waymo发表声明指，本轮融资由红杉资本（Sequoia Capital）、DST Global及Dragoneer Investment Group等领投。据彭博早前报道，Alphabet在本轮投资注资130亿美元。

每周订单逾40万 拟杀入英国市场

Waymo联席行政总裁Tekedra Mawakana及Dmitri Dolgov发文表示，「这笔资金将确保我们能以史无前例的速度推进，同时维持领先业界的安全标准。我们现在的焦点是全球规模化。」

目前Waymo已在自动驾驶叫车服务领域取得明显领先，目前已在美国约六个城市营运完全无人驾驶的收费服务，透过自有应用程式在旧金山、洛杉矶等地提供服务，并与优步（Uber ）合作在奥斯汀及亚特兰大开展业务。Waymo计划在今年内快速扩展至美国更多城市并进军英国市场。每周提供超过40万次付费行程。

相比之下，Tesla仅在奥斯汀进行有限度测试，Amazon旗下的Zoox则刚在拉斯维加斯部署小规模车队。

单车成本远高于Tesla两至三倍

不过，彭博行业研究分析师Mandeep Singh发表报告指出，尽管Waymo在2025年录得约2,000万次行程，但规模仍然有限。他估计，Waymo的单车成本较Tesla高出两至三倍，限制其车队扩张速度。他亦预计，Waymo将利用本轮资金加深与汽车制造商的合作关系。
 

