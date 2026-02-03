Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克旗下SpaceX合并xAI 估值料近10万亿 拟年内启动史上最大IPO

商业创科
更新时间：09:34 2026-02-03 HKT
发布时间：09:34 2026-02-03 HKT

SpaceX发声明证实，将收购马斯克旗下的AI初创公司xAI。据彭博引述消息报道，在合并架构下，SpaceX的估值定为1万亿美元，而xAI的估值则为2,500亿美元，合并后的实体估值将高达1.25万亿美元（约9.75万亿港元），并计划于今年稍后推进史上最大规模的IPO，可能筹资高达500亿美元（约3,900亿港元）。

全股票交易 每股作价526美元

报道指，这笔交易将全数以股票进行，合并后公司的每股价值预计为 526.59美元。资料显示，SpaceX及xAI的估值较早前对比有所上升，xAI在今年1月的融资估值为2,300亿美元，而SpaceX在去年12月的潜在售股估值约为8,000亿美元。

太空运算AI成本低 申发射100万伙卫星

SpaceX在声明中表示，收购xAI是为了「构建地球上（及地球以外）最具野心的垂直整合创新引擎，结合AI、火箭、卫星互联网、流动通讯以及社交平台X。」

马斯克指，未来2至3年内，进行AI运算成本最低的方式将是在太空。他表示，「单是这种成本效益，就能让创新公司以前所未有的速度和规模训练AI模型。」文件显示，SpaceX正申请许可，计划发射多达100万颗卫星进入地球轨道。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
21小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
17小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
17小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
12小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
17小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
17小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
15小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
16小时前
湖南拍卖地标「天下银楼」。
00:32
天下银楼︱湖南拍卖地标含银1.75吨 ¥1200万贱卖一原因无人出手
即时中国
3小时前
金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元
金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元
投资理财
4小时前