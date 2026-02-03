马斯克旗下SpaceX合并xAI 估值料近10万亿 拟年内启动史上最大IPO

SpaceX发声明证实，将收购马斯克旗下的AI初创公司xAI。据彭博引述消息报道，在合并架构下，SpaceX的估值定为1万亿美元，而xAI的估值则为2,500亿美元，合并后的实体估值将高达1.25万亿美元（约9.75万亿港元），并计划于今年稍后推进史上最大规模的IPO，可能筹资高达500亿美元（约3,900亿港元）。

全股票交易 每股作价526美元

报道指，这笔交易将全数以股票进行，合并后公司的每股价值预计为 526.59美元。资料显示，SpaceX及xAI的估值较早前对比有所上升，xAI在今年1月的融资估值为2,300亿美元，而SpaceX在去年12月的潜在售股估值约为8,000亿美元。

太空运算AI成本低 申发射100万伙卫星

SpaceX在声明中表示，收购xAI是为了「构建地球上（及地球以外）最具野心的垂直整合创新引擎，结合AI、火箭、卫星互联网、流动通讯以及社交平台X。」

马斯克指，未来2至3年内，进行AI运算成本最低的方式将是在太空。他表示，「单是这种成本效益，就能让创新公司以前所未有的速度和规模训练AI模型。」文件显示，SpaceX正申请许可，计划发射多达100万颗卫星进入地球轨道。