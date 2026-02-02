Tesla第三代人形机械人快亮相 料年产100万部 观察人类行为即可学习新技能

美国电动车生产商Tesla（特斯拉）官方微博消息指出，第三代人形机器人Optimus即将亮相，透过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万部。

Tesla行政总裁马斯克早前召开业绩会议时亦表示，随着AI和机器人技术发展，公司将持续提高出行和AI相关产品的安全性及降低商品成本。目前Tesla在全球已有超过900万车主，正快速进化为涵盖自动驾驶和人形机器人、电动车、永续能源的综合科技公司。

此外，据内媒引述Tesla内部人士指出，美国弗里蒙特工厂的Model S及Model X生产线将改为人形机械人生产线，预计今年底前启动量产，最终规划年产能为100万部。同时，由于Tesla人形机械人拥有完全独立供应链，所有部件均基于第一原理设计，其量产爬坡期预计比车辆产品更长。当机械人量产后，预计每部成本将控制在2万美元（约15.6万港元）。