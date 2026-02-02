Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tesla第三代人形机械人快亮相 料年产100万部 观察人类行为即可学习新技能

商业创科
更新时间：16:07 2026-02-02 HKT
发布时间：16:07 2026-02-02 HKT

美国电动车生产商Tesla（特斯拉）官方微博消息指出，第三代人形机器人Optimus即将亮相，透过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万部。

Tesla行政总裁马斯克早前召开业绩会议时亦表示，随着AI和机器人技术发展，公司将持续提高出行和AI相关产品的安全性及降低商品成本。目前Tesla在全球已有超过900万车主，正快速进化为涵盖自动驾驶和人形机器人、电动车、永续能源的综合科技公司。

此外，据内媒引述Tesla内部人士指出，美国弗里蒙特工厂的Model S及Model X生产线将改为人形机械人生产线，预计今年底前启动量产，最终规划年产能为100万部。同时，由于Tesla人形机械人拥有完全独立供应链，所有部件均基于第一原理设计，其量产爬坡期预计比车辆产品更长。当机械人量产后，预计每部成本将控制在2万美元（约15.6万港元）。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
4小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
19小时前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
20小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
6小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
11小时前
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
11小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
8小时前