玄学家马年运程书炒贵一倍 二手平台衍生「代查」服务 声称「经济又环保」

蛇年步入尾声，不少市民已开始关注2026丙午马年运势，市面上各类玄学运程书相继出炉，惟热门著作出现炒风。《星岛头条》记者在二手交易平台发现，著名玄学家杨天命的运程书报价高于原价一倍，更有卖家推出收费「代查」服务，并提供清晰PDF电子档供读者「参透」。

记者在二手交易平台搜索，原价每本138元的杨天命运程书，卖家开价由230元至最高288元不等，较原价贵约一倍，至于其他师传的运程书未见炒风。

每次收费8元至15元不等

除了实体书炒价外，市场更衍生出新兴的「代查」生意。卖家要求买家提供出生年月日，每次收费8元至15元不等。有卖家在描述栏直言，此举是为读者「节省购买整书」，因书中仅有8至10页内容适用于个人，标榜「无需购入整本，既经济又环保」，更有卖家笑言「年年都喺C记买代查，今年终于到我买返本。」

市民提早数月预购避炒价

杨天命运程书之所以炒起，除了他经常与网红合作及接受YouTube节目访问外，更因其独特的批算方法，收获大批粉丝。有成功以原价入手的市民表示，杨天命使用「八字批命万年历」预测运势，有别于坊间一般的十二生肖传统运程书，认为批算结果最准，「佢仲试过连中三期六合彩，好劲！」

她续指，杨天命运程书近年「好抢手」，为免挨炒价，早于去年11月中便在官方网店预购，感叹「因为2025年（蛇年）好难买，今年我日日捕住社交平台专页睇几时有得预购，先成功买到。」

三款封面设计引讨论

另外，杨天命的书籍包装亦引起关注，有网民在逛书店后表示，该书封面与其他玄学家的风格截然不同。有人称赞「佢今年的封面有三款色供唔同读者买，几有心思」、「佢年年都唔同，玩味多好多」。