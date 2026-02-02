阿里旗下千问App斥30亿发起新春攻势 免单吃喝玩乐 送大额现金红包
据内媒报道，阿里巴巴（9988）旗下千问App宣布投入30亿元（人民币，下同）启动「春节请客计划」，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐，感受AI时代的全新生活方式，而淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市及支付宝等阿里生态业务也将加入千问春节攻势。
阿里史上投入最大春节活动
报道指出，此次计划是阿里历史上的春节活动中投入最大，亦是今年春节大厂AI大战中投入金额最高。根据千问App官方微博，强调「吃喝玩乐 免单不停」，还有大额现金红包，但官方尚未透露具体的活动形式。
传AI买电影票功能正在灰测
千问App早前已宣布接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪、高德等阿里生态场景，测试AI购物功能。据千问App内部人士透露，「半个月前的发布，其实就是为春节攻势做准备」，其中AI买电影票功能正在灰测，即将全面上线。
另有业内人士猜测，千问App或将推出AI买年货、奶茶咖啡、电影票、飞机票、酒店、景点门票等功能，并通过请客的方式直接免单。
