会计师行缺人手 新股递表或降温 业绩期近赶核数 3月底才为IPO客户开工

[星岛独家] 内地企业一窝蜂涌港上市，本港开年首月已受理95宗主板新申请，而去年度只有114只新股在主板挂牌（不计转板和De-SPAC）。临近港股3月业绩公布期，在本地会计界长期面临人手不足的情况下，新股递表热潮或将稍为降温。有会计师表示，所属公司已向今年首季才成为首次公开招股（IPO）客户，表明须待3月底后才「开工」。另会财局表示，新股递表活跃，为会计师带来业务机会的同时，亦增加对新股质素把关的压力，会密切监察相关工作。

四大行聚焦较大型IPO客户

该名会计师透露，由于要赶及完成现有上市公司客户的年报核数工作，以及更新已递表的IPO客户财务资料，故已向今年首季才成为IPO客户的公司，表明须待3月底后才「开工」。该名人士分享，近期有同事曾于一日内会见6个潜在IPO客户，期间客户要咨询上市程序、时间和收费等，而个别会计师行有限制每个合伙人同时能处理多少个客户，当中包括上市公司和IPO客户。此外，基于内部成本及资源考虑，四大会计师行现时聚焦较为大型的IPO客户，例如「先A后H」公司，并会考虑客户所属行业、上市准备程度等来分配人手。

会财局：监察新股质素把关工作

会财局表示，近日资本市场回暖，新股递表活跃，为会计师带来业务机会的同时，亦增加对新股质素把关的压力。会财局将密切监察相关工作，如发现违规，将按条例采取适当纪律处分，以维护市场质素及投资者利益。会财局主要负责监管会计师，透过查察及调查等工作，确保其遵守专业标准，包括在IPO担任申报会计师或核数师的工作。

本港新股市场急弹，去年重夺全球新股集资额冠军宝座，但人手补充则未能跟上，更引发新上市申请质量下降的问题。证监会和港交所（388）去年底向新股保荐人致函表达相关监管忧虑，但似乎未有太大改善。证监会上周五再追击，发通函指示上市保荐人从速进行内部检讨，以纠正招股文件拟备工作的严重缺失，又要求已指派主要人员同时监督6宗或以上活跃上市委聘项目的保荐人，必须向证监会提供可行的纠正及资源计划，并要提出负责任的资源管理方案。

事实上，现时排队在港上市的公司数目已创历史新高。根据联交所网站显示，去年受理的主板新申请有455宗，较2024年的138宗大增近2.3倍或317宗。踏入2026年，新股热潮未有放缓迹象，单计上月，受理的主板新申请有95宗，按月急升79.2%或42宗。计及旧的申请，截至上月底止，联交所处理的主板上市申请数目高达459宗，当中还未计及以保密形式递表的申请。