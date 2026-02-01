Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄仁勋回应投资OpenAI停滞报道 斥「无稽之谈」肯定参与下轮融资

商业创科
更新时间：17:11 2026-02-01 HKT
发布时间：17:11 2026-02-01 HKT

美媒《华尔街日报》日前引述消息报道，英伟达（Nvidia）向OpenAI投资最多1,000亿美元的计划已陷入停滞，原因是Nvidia内部有人对交易表示怀疑；不过，Nvidia行政总裁周六（31）在台湾澄清指出，上述说法完全是「无稽之谈」，强调没有对OpenAI不满，又称Nvidia将对OpenAI进行一笔巨额投资，金额可能创下公司历来新高。

很喜欢与Sam Altman合作

据台媒报道，黄仁勋在台北与供应链高层叙餐后接受媒体访问时表示，非常相信OpenAI，认为他们所做的工作非常出色，是这个时代最具影响力的公司之一。他又指，真的很喜欢与OpenAI行政总裁Sam Altman合作。

黄仁勋指出，Nvidia还没投资OpenAI，是因为OpenAI正在完成一轮融资，但Nvidia肯定会参与下一轮融资，并可能是Nvidia有史以来最大一笔投资。

