国泰高雄飞香港客机紧急折返机场 称安全为首要考虑 向顾客致歉

国泰航空（293）今日（2月1日）由高雄飞往香港的CX449航班，因技术原因于起飞后折返高雄机场。集团表示，航班按既定程序进行检查后，已安排乘客下机，并协助转乘其他由高雄出发的国泰航班前往目的地。

向受影响旅客提供点心或餐券

国泰表示，为协助受影响的旅客，提供点心或餐券，并调派较大型机型以加强疏运，尽力降低对行程的影响；同时，所有决定均以安全为首要考虑，谨就事件为受影响的顾客带来不便致以诚挚歉意，并感谢顾客的理解与体谅。

据台媒报道，涉事航班为国泰的CX449，今早7点45分由高雄小港机场飞往香港，但起飞不久，机师发现A321neo机型的航机，其1号发动机压力不足，紧急返航；8点49分折返机场，经确认该班机为机械因素漏滑油，导致压力不足显示异常，按规定落地最近机场，机上200旅客将改搭其他航班。