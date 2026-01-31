英伟达与OpenAI「千亿美元交易」传陷入停滞 据报黄仁勋私下批评合作计划

《华尔街日报》引述知情人士报道，英伟达投资最多1000亿美元帮助OpenAI训练和运行其最新人工智能模型的计划已经停滞，原因是英伟达内部有人对该交易表示怀疑。

两家公司去年9月在英伟达总部公布了这项巨额协议。他们宣布了一份谅解备忘录，英伟达将为OpenAI建设至少10吉瓦的计算能力，并同意投资最多1000亿美元帮助OpenAI支付费用。作为交易的一部分，OpenAI同意从英伟达租赁这些晶片。

重新思考未来合作关系

据熟悉计划的人士称，当时OpenAI预计交易洽谈将在未来几周内完成。但有些知情人士表示，洽谈仍处于初期阶段。现在，两间公司正重新思考未来合作关系，知情人士表示。他们说，最新讨论包括作为OpenAI当前融资轮一部分的数百亿美元股权投资。

报道又指，英伟达行政总裁黄仁勋在最近几个月向同业私下强调，原来的1000亿美元协议是非约束性的，没有最终敲定。他又私下批评OpenAI商业方法缺乏纪律，并对其面临来自Google和Anthropic等公司的竞争表示担忧。

OpenAI：正积极推进合作

OpenAI发言人回应报道表示，团队正积极推进合作细节。「英伟达技术从一开始就支持我们的突破，目前推动著我们的系统，并且在我们扩展未来发展时仍将至关重要。」英伟达发言人则表示，英伟达过去10年一直是OpenAI的首选合作伙伴，期待继续与该公司合作。

